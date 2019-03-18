أخبار مصر | "غرفة الصحف الخاصة": النقيب طالب بالسير في إجراءات التأسيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غرفة الصحف الخاصة": النقيب طالب بالسير في إجراءات التأسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مساعد الليثي المتحدث الرسمي باسم غرفة الصحف الخاصة، إن الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، يدعم بقوة تحرك الصحف نحو تأسيس الغرفة، مؤكدًا أن "رشوان" طالبه في اتصال هاتفي اليوم بالتوسع في التواصل مع باقي الصحف، وأشاد بوصول عدد الصحف لـ22 صحيفة حتى الآن.

وأضاف في بيان له، أن النقيب أكد أنه طالب مرارًا بتأسيس غرفة للصحف الخاصة، وأوضح أن ذلك الأمر يصب في الاتجاه العام نحو دعم جهود إنقاذ المهنة التي تسعى إليها النقابة خلال الفترة القادمة، مطالبًا بضم باقي الصحف بما فيها الصحف اليومية للغرفة المزمع تأسيسها حتى يتثنى اتخاذ قرارات أكثر تأثيرًا لحل أزمات الصحف الخاصة والمهنة بصفة عامة.

وتابع: "أكد نقيب الصحفيين أنه ينتظر تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين خلال الأيام القليلة القادمة ليستطيع استصدار قرار من المجلس مجتمعا بدعم غرفة الصحف الخاصة والتعاون المباشر معها للحفاظ على حقوق المهنة ومصالح الصحفيين والمؤسسات نفسها"، مطالبًا بسرعة السير في إنهاء الإجراءات القانونية لتأسيس الغرفة.

كانت غرفة الصحف الخاصة قد قررت في اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، البدء في إجراءات تأسيس الغرفة، بمشاركة 22 جريدة هي صحف: "الكلمة، النبأ، أهل مصر، عالم المال، الحدث الاقتصادي، المشهد، الديار، البوصلة، طلع النهار، اليوم، مصر المستقبل، بلدنا اليوم، المصرية، السوق العربية، الميدان، البورصجية، البيان، الأنباء الدولية، النهار، عالم رقمي، صوت الملايين، عالم رقمي والاقتصادية".