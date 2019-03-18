أخبار مصر | "غرفة الصحف الخاصة": النقيب طالب بالسير في إجراءات التأسيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غرفة الصحف الخاصة": النقيب طالب بالسير في إجراءات التأسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مساعد الليثي المتحدث الرسمي باسم غرفة الصحف الخاصة، إن الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، يدعم بقوة تحرك الصحف نحو تأسيس الغرفة، مؤكدًا أن "رشوان" طالبه في اتصال هاتفي اليوم بالتوسع في التواصل مع باقي الصحف، وأشاد بوصول عدد الصحف لـ22 صحيفة حتى الآن.
وتابع: "أكد نقيب الصحفيين أنه ينتظر تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين خلال الأيام القليلة القادمة ليستطيع استصدار قرار من المجلس مجتمعا بدعم غرفة الصحف الخاصة والتعاون المباشر معها للحفاظ على حقوق المهنة ومصالح الصحفيين والمؤسسات نفسها"، مطالبًا بسرعة السير في إنهاء الإجراءات القانونية لتأسيس الغرفة.
كانت غرفة الصحف الخاصة قد قررت في اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، البدء في إجراءات تأسيس الغرفة، بمشاركة 22 جريدة هي صحف: "الكلمة، النبأ، أهل مصر، عالم المال، الحدث الاقتصادي، المشهد، الديار، البوصلة، طلع النهار، اليوم، مصر المستقبل، بلدنا اليوم، المصرية، السوق العربية، الميدان، البورصجية، البيان، الأنباء الدولية، النهار، عالم رقمي، صوت الملايين، عالم رقمي والاقتصادية".