أولاهن من المنيا.. ننشر أسماء الأمهات المثاليات

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"التضامن الاجتماعى" تعلن نتائج الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.. والمركز الأول من نصيب سيدة قبطية بمحافظة المنيا.. والمركز الثاني لسيدة قبطية بالأقصر

أعلنت نيفين قباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة بالعجوزة، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 على مستوى الجمهورية، حيث جاءت في المركز الأول السيدة سعدية ثابت فليت حنا من محافظة المنيا، والمركز الثاني السيدة أمل جرجس مسعد من محافظة الأقصر، والمركز الثالث السيدة وفاء سيد أحمد من الدقهلية. وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أساس الاختيار هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية حيث فازت نادية محمد عبد الحميد عن محافظة الجيزة وآمال يعقوب كامل حنا عن محافظة أسيوط، وسامية عبد العظيم عن محافظة الفيوم وعصمت مهدى محمد عن القليوبية، وحنان حسن عن الإسماعيلية وسلوى عبد الرحمن عن بورسعيد وشادية سالم عن

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية حيث فازت نادية محمد عبد الحميد عن محافظة الجيزة وآمال يعقوب كامل حنا عن محافظة أسيوط، وسامية عبد العظيم عن محافظة الفيوم وعصمت مهدى محمد عن القليوبية، وحنان حسن عن الإسماعيلية وسلوى عبد الرحمن عن بورسعيد وشادية سالم عن الغربية. كما فازت زوزو بهى الدين عن محافظة كفر الشيخ ونعيمة محمود للسويس وسومة زكى رشوان لدمياط وهوايدة سيد لبني سويف وزينب عبد الكريم للبحر الأحمر ونجوى محمد لجنوب سيناء وفايزة أحمد الضوى لأسوان ونجاة موسى لسوهاج. اقرأ أيضا.. التضامن: السيسي يكرم الفائزات بمسابقة الأم المثالية وحصلت حميدة على سيد على لقب الأم المثالية لمرسى مطروح وأميمة محمد إمام للوادى الجديد وحنان عبد السلام للإسكندرية ونوال جاد حسن للقاهرة وحسانية على أبو بكر لقنا وسنية درويش للشرقية ونادية محمدى للمنوفية ونبيلة محمد للبحيرة وأميرة هليل لشمال سيناء. كما فازت زينب عبد الغفور كأم بديلة من محافظة أسوان ونوال أحمد كأم مثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة وهدى أحمد سيد كأم مثالية لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة ونبيلة شحاتة كأم لشهيد من القوات المسلحة وسعاد مصطفى جامع كأم لشهيد شرطة. Advertisements الترشح للأم المثالية.. يشعل أزمة بنقابة المهندسين

وصرحت نيفين بأنه "تم اختيار 27 أما على مستوى الجمهورية للتكريم هذا العام بالاحتفال السنوي المركزي، بالإضافة إلى أم بديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية، بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة". وأضافت أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب وأهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسر على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى. عبلة كامل «الأم المثالية» في السينما والدراما.. بنت بلد كوميدية ونكدية

ومن أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأم التي لديها ابن من ذوي الإعاقة هي ألا يقل السن عن 50 عاما ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال، ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعليم. في عيد الأم.. كيف تراعين حماتك ووالدتك؟

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى تلقى طلبات التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية والأم البديلة لهذا العام، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات، بدءا من يوم 8 من شهر فبراير الماضى. وشددت "التضامن" في معاييرها لاختيار الأم المثالية على ضرورة إلمام الأم بالقراءة والكتابة.الأم المثالية في البحيرة: الموت حرمني من أمي.. وحلمي أزوج أولادي



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