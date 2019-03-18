شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يكرم مدير عام الحسابات الخاصة لبلوغه سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، مجدي عبدالعزيز، مدير عام الحسابات الخاصة بالجامعة لبلوغه السن القانونية «المعاش»، تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية.

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وخلال كلمته وجه رئيس الجامعة الشكر لمدير عام الحسابات الخاصة على ما قدمه للجامعة طوال فترة عمله بها، مؤكدًا على حرص ادارة الجامعة على تكريم كل من بذلوا جهداً للارتقاء بجامعتهم.

من جانبه أشاد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما قدمه مدير عام الحسابات الخاصة للجامعة طوال فترة عمله التي امتدت لسنوات طويلة، كما أشاد الحاضرون بزميلهم ونجاحه لسنوات طويلة في عملها.

وشهد حفل التكريم الدكتور عزت الخياط، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، وفاتن خربوش، الأمين المساعد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد كبير من العاملين بالجامعة.