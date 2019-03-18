شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي مع الشباب العربي والأفريقي في معبد فيلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، جولة في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي، حيث تناول معهم الإفطار .

وأجرى الرئيس السيسي حواراً تفاعلياً مع الشباب العربي والأفريقي من معبدفيله رمز السلام والمحبة، حيث طالب الرئيس السيسى، الشباب والفتيات، بطرح كل ما يدور في عقولهم من أسئلة واستفسارات ورسائل، في إطار تمسكه بالتعرف على أفكار وقضايا وأطروحات الشباب من الدول العربية والأفريقية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استمع إلى الآراء والأفكار المبتكرة بشأن آفاق تعزيز التكامل العربي الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وسبل نقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الأشقاء العرب والأفارقة.

وعقب انتهاء الجولة حرص الرئيس السيسي على توقف موكبه لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان، حيث ظهرت معالم الفرحة على وجه المواطنين خلال لقائهم مع الرئيس السيسى وقاموا بالدعاء له، وترديد هتاف «تحيا مصر».

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كما تفقد الرئيس السيسي أمس أيضا مطار برنيس المدني والقاعدة الجو-بحرية الاستراتيجية بالمنطقة العسكرية الجنوبية.

وكان الرئيس السيسي، قد ودع الشباب المشارك في منتدى الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان «عاصمة الشباب الإفريقي»، مؤكدا أنه سيفتقدهم، متطلعا لمقابلتهم في المنتديات القادمة، ومبديا سعادته بحضور الشباب لذلك الملتقى البناء.

وأكد «السيسي»، أن أجواء الملتقى كانت إيجابية ومفعمة بالأمل، والتي صاحبتهم على مدار يومين متتالين، مؤكدا أنه شعر بالفخر والاعتزاز من رؤية تلك النماذج الواعدة من الشباب العربي الإفريقي.

وأشار إلى أن المتلقى أتاح للشباب العربي والأفريقي عرض الرؤى والأفكار الخاصة بهم من خلال منصة المنتدى، منوها إلى أن تلك الأفكار كانت سبب في التكامل العربي الإفريقي وليس سببا في النزاع والصدام بينهم.

وأبدى الرئيس السيسي، سعادته لرؤية الشباب الواعي، القادر على صياغة المستقبل وبنائه لتحقيق أحلام شباب القارة السمراء، مؤكدا أنه لا سبيل أمامنا إلا الانحياز لأفكار شباب العالم واستثمار طاقتهم.

جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي

السيسي يجري حواراً تفاعلياً مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيله

السيسي يجري حواراً تفاعلياً مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيله

جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي

جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي

جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي

جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي

جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي

السيسي يجري حواراً تفاعلياً مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيله

جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي

جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي