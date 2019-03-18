شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. "معلومات الوزراء" ينشر توصيات ملتقى الشباب العربى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف بتوصيات ملتقى الشباب العربى الأفريقى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عقد بمدينة أسوان.

وتضمنت قيام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعليم لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصرى ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك.

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كمان تضمن قيام وزارة التعليم العالى وبالتنسيق مع أكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا، بالإضافة لقيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على تنفيذ ما يلى، إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين.

وسلط الإنفوجراف الضوء على قيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربى والأفريقى تولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربى الأفريقى فى كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدولة.







