وزير الإسكان: نسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم "العقارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات إلى الأمام وزيادة المساحة العمرانية من ستة فى المائة الى 12 أو 13 فى المائة، مشددًا على أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب جهودا مضنية.

وأضاف الجزار - خلال مؤتمر "الارتقاء بصناعة العقارات بمصر"، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم – أن الحكومة تسعى إلى إنشاء المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتزويدها بالمرافق والبينة التحتية لمواجهة معدلات الطلب على الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية فى قطاع العقارات.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى إنشاء المزيد من المدن الجديدة لاستيعات الزيادة السكانية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن المدن القديمة، منوهًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تشكل نقلة نوعية فى مجال تشييد المدن الجديدة.

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وقال الوزير إن الحكومة بذلت جهودًا ضخمة فى مجال الإسكان الاجتماعى لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل، منوها إلى أننا نحتاج الى تشييد عدد كبير من وحدات الاسكان الاجتماعى خلال الأعوام القليلة القادمة لمواجهة معدلات الطلب المتنامي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف ايضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى انشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار الوزير الى ان مشاركة الحكومة فى قطاع العقارات استهدفت توسيع الرقعة العمرانية التى نعيش عليها، لافتًا إلى أن الحكومة توفر البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحملها تكاليف انشاء البنية التحتية كالطرق واتاحة امكانية الوصول الى المدن الجديدة بسهولة.