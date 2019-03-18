محافظ الجيزة: الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياه جزيرة الذهب نهاية أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الاثنين إن محطة مياه جزيرة الذهب تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3/يوم مرحلة أولى 80م3/يوم والمرحلة الثانية 80 م3/يوم، لافتا إلى أن أعمال المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها فى موعد أقصاه 30 أبريل المقبل مما يساهم فى حل مشكلة الانقطاعات بالعديد من المناطق داخل الجيزة منها فيصل والهرم.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم أعمال توسعات مشروع المحطة بحى جنوب الجيزة يرافقه المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والمتبقى منها على أرض الواقع .

وأضاف المحافظ، فى تصريحات له خلال الجولة، أن متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف تقع على رأس أجندة أولويات العمل وهذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة لأهميته الحيوية للمواطنين ولحقهم فى الحصول على كوب مياه نقى وصرف صحى آدمى، مشيرا إلى أن المحافظة فى تحد كبير وسباق مع الزمن فى هذا الشأن .

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وبدأ راشد جولته بعقد جلسة مع القيادات التنفيذية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بحثوا خلالها كل ما يخص مشروعات الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة وحسم أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها وفق البرامج الزمنية الموضوعة لكل منها بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين خاصة مع اقتراب فصل الصيف .

وحرص المحافظ على تفقد الأعمال المنفذة بالمرحلة الأولى على الطبيعة وكذلك مواقع المرحلة الثانية ومعاينة المعدات ومواسير المياه والالتقاء بالمهندسين والعمال والاستماع لشرح تفصيلى لمراحل تنفيذ الأعمال .

وأكد راشد أن المحافظة تسابق الزمن بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة لسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب الجارى العمل بها خلال الفترة الحالية قبل بداية فصل الصيف لمواجهة أية مشكلات . ​