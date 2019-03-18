انت الان تتابع مدبولي وعبد العال يضعان حجر أساس «كوبرى دراو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقهما الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء سعيد حجازى، ونائب محافظ أسوان، اليوم الإثنين، بوضع حجر الأساس لمشروع محور كوبري دراو الجديد وسط محافظة أسوان، والذى من المقرر أن يستغرق إنشاؤه نحو 36 شهرا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو مليار و56 مليون جنيه، وينفذ المشروع شركة المقاولون العرب. استمع رئيسا النواب والوزراء ومرافقوهم إلى شرح مفصل عن الكوبرى الجديد من الشركة المنفذة.

قال مسؤولو شركة المقاولون العرب إن مشروع محور كوبري دراو الجديد على النيل يأتي إنشاؤه في إطار اهتمام الدولة بتنمية وتعمير جنوب الوادي وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بأسوان وتدعيمها، وربط مدينتي دراو شرق النيل وبنيان غرب النيل، لتعملا بالتبادل مع الكباري القائمة في الوجه القبلي، حيث يربط هذا المحور العرضي