مدبولي وعبد العال يضعان حجر أساس «كوبرى دراو»

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قام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقهما الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء سعيد حجازى، ونائب محافظ أسوان، اليوم الإثنين، بوضع حجر الأساس لمشروع محور كوبري دراو الجديد وسط محافظة أسوان، والذى من المقرر أن يستغرق إنشاؤه نحو 36 شهرا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو مليار و56 مليون جنيه، وينفذ المشروع شركة المقاولون العرب. استمع رئيسا النواب والوزراء ومرافقوهم إلى شرح مفصل عن الكوبرى الجديد من الشركة المنفذة.
قال مسؤولو شركة المقاولون العرب إن مشروع محور كوبري دراو الجديد على النيل يأتي إنشاؤه في إطار اهتمام الدولة بتنمية وتعمير جنوب الوادي وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بأسوان وتدعيمها، وربط مدينتي دراو شرق النيل وبنيان غرب النيل، لتعملا بالتبادل مع الكباري القائمة في الوجه القبلي، حيث يربط هذا المحور العرضي
قال مسؤولو شركة المقاولون العرب إن مشروع محور كوبري دراو الجديد على النيل يأتي إنشاؤه في إطار اهتمام الدولة بتنمية وتعمير جنوب الوادي وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بأسوان وتدعيمها، وربط مدينتي دراو شرق النيل وبنيان غرب النيل، لتعملا بالتبادل مع الكباري القائمة في الوجه القبلي، حيث يربط هذا المحور العرضي من الطريق الزراعي الشرقي إلى الطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي كمحور رئيسي من محاور التنمية.
وانتهت الشركة المنفذة من أعمال الرفع المساحي لكامل مسار المشروع بطول 18 كم، وإعداد دراسات بحوث النيل، وجار اعتماد أعمال التخطيط والتصميم للمحور، وتقديم الحلول والمقترحات طبقا لمتطلبات التنفيذ على الطبيعة.
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