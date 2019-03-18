الموافقة على قانون حماية البيانات الشخصية «مبدئيا»

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اختراق البيانات - صورة تعبيرية
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة للبرلمان، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، الذي قال إن القانون ينقل مصر نقلة كبرى ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية زادت بمعدل أكبر عن الجريمة الجنائية، إذ تتلقى وزارة الداخلية نحو 90 بلاغا يوميا حول الجرائم الإلكترونية.
وأكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازي، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أنه يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، خاصة أن البنك المركزي أعلن مؤخرا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.وأوضح حجازي أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما البيانات العادية
وأكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازي، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أنه يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، خاصة أن البنك المركزي أعلن مؤخرا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.
وأوضح حجازي أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما البيانات العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في: "البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال"، مشيرا إلى اعتبار بيانات الأطفال من البيانات الحساسية التي تتطلب إجراءات حماية أعلى، خاصة في ظل ما تردد مؤخرا حول وجود تطبيقات "ابلكيشن" تستغل الأطفال.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها.
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