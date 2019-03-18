شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «التخابر مع حماس» لـ31 مارس.. وتقرير طبي: البلتاجي يتمتع بصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الإثنين، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس»، إلى جلسة ٣١ مارس.

وقال ممثل النيابة في بداية الجلسة إنه نفاذا لقرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عن محمد البلتاجي، فقد تم توقيع الكشف الطبي عليه.

وأظهر التقرير أن الصدر والقلب سليم، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية، وتابع التقرير بأن المذكور واع ومُدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة.

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وأشار التقرير إلى أن المذكور يتم متابعته طبيًا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن، علمًا أن القطاع به مستشفيات مُجهزة لعلاج النزلاء، وصرف الأدوية الأزمة لعلاجهم، والحالة العامة مستقرة.

والكتاب مُذيل بتوقيع اللواء وكيل الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي والتنمية بالتنفيذ العقابي، المُشرف على الخدمات الطبية، وأرفق بمذكرته تقريرا طبيا بمضمون ما جاء في المذكرة، مُؤرخ 16 مارس 2019.

وتلقت المحكمة ما يفيد إعلان الشاهد المسؤول عن متابعة نشاط جماعة الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة خلال 2005 حتى أغسطس 2013، وأفادت بأن المذكور غير متواجد بالبلاد.

كانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفي ذات السياق، كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.