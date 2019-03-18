شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يلتقي رؤساء مجالس إدارات شركات البالون الطائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الاثنين، رؤساء مجالس إدارات شركات البالون الطائر بمصر، وذلك بحضور الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار طارق فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

وخلال اللقاء، استمع وزير الطيران إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا النشاط لدراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما اطلع على الآراء والمقترحات المقدمة من جانبهم لدعم وتطوير نشاط البالون الطائر في مصر.

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وأصدر وزير الطيران قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الطيار طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وعضوية جميع رؤساء شركات البالون لدراسة نظم التشغيل وكيفية تطويرها مع الحفاظ على تحقيق أعلى معدلات الأمان وفقًا لتشريعات ومحددات سلطة الطيران المدني المصري.

ووجه الفريق يونس المصري، وزير الطيران، بضرورة وضع آلية ومنهجية عمل موحدة لكافة شركات البالون للنهوض والارتقاء بمستوى أداء البالون الطائر وزيادة قدرته على المنافسة العالمية من أجل تشجيع سياحة البالون بمصر مع المحافظة على السلامة الجوية وأمن الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وأعطى وزير الطيران تعليماته بأن يكون هذا النشاط تحت إشراف الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأن تكون سلطة الطيران المدني هي الجهة المسؤولة عن المراجعة والتفتيش على اتباع إجراءات السلامة بالنسبة لتلك الشركات، بالإضافة إلى توجيهه باعتبار الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هي الجهة المختصة بتدريب طياري البالون لما تتمتع به الأكاديمية من منهجية عالية في التدريب النظري والعملي.