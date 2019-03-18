شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في نيوزيلندا يُعزي أسر «ضحايا المسجدين»: «زار مصابي الحادث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم طارق الوسيمي سفير مصر في نيوزيلندا، الإثنين، واجب العزاء لأسر الشهداء المصريين في حادث الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، معربًا عن تعازي الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكرى لأسر الشهداء، مؤكدا استعداد مصر لنقل جثامين الشهداء إلى أرض الوطن فورًا.

Advertisements

وقام السفير بزيارة المصابين المصريين في الحادث للاطمئنان على صحتهم ومتابعة تقديم الرعاية الصحية لهم، موضحا أنهم بصحة جيدة بعد إجراء بعض العمليات الجراحية لهم، فضلا عن خروجهم من مستشفى كرايستشيرش.

والتقى سفير مصر في نيوزيلندا أيضاً خلال الزيارة بأبناء الجالية المصرية في مدينة كرايستشيرش للاطمئنان على أحوالهم ومؤازرتهم في هذا الظرف الصعب والاستماع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى مقابلة مصابي الحادث من الجاليات العربية والمسلمة الشقيقة.

كما شارك السفير طارق الوسيمي في مراسم تقديم التعازي لأسر الضحايا بمقر مسجد ليينوود الذي شهد الحادث الإرهابي، وذلك بحضور الأب فيليمون الباراموسي، وميلاد ماكاريوس نائب رئيس الجالية في مدينة كرايستشيرش، ووفد من الكنيسة القبطية وأبناء الجالية من الأقباط المصريين، فضلا عن مشاركة إمامي مسجدي كرايستشيرش.