شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تُكرّم «أعضائها المٌتميزين»: «موجودون لخدمة المريض المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن حفل يوم الطبيب هو مناسبة جميلة لجموع الأطباء، للتعبير عن الشكر والامتنان لكل طبيب مصري أدى دوره لخدمة المريض المصري، والمواطن بشكل عام.

وأضاف «خيري» في كلمته بحفل يوم الطبيب المصري الواحد والأربعون، الإثنين: أنه «برغم كل المشاكل اللي إحنا فيها، إلا أن كلية الطب مازالت حلما كل طلاب الثانوية، فبرغم مشاكل المهنة التي نحاول حلها إلا أننا كلنا نتشرف بانتمائنا لها».

ووجه رسالة للمكرمين قائلًا: «صعب اختصار أيام التعب وسنين في شهادة تكريم للأطباء يحصل عليها في ساعة واحدة، إلا أن أسمى رسالة أوجهها لكم هي أن مهنة الطب موجودة لخدمة المريض، فنحن نفخر أننا جميعاً موجودين من أجل المريض المصري.. بشكركم على مجهوداتكم المستمرة.. دمتم في تميز«

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وكرم مجلس النقابة عدد من الأطباء المتوفين، وأصحاب الجهود في خدمة المهنة والمرضى، وشيوخ ورواد المهنة، ومنهم الدكتورة سارة أبوبكر شهيدة مستشفى المطرية، والدكتور أحمد حمدي، شهيد قطار محطة مصر، والدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العينى، التي كانت صديقة المرضى، والدكتور طارق أسعد، أستاذ الطب النفسي بعين شمس، والدكتورة وسام رمزي، التي أوقفت القطار لعلاج طفل صغير بقطار أسيوط، استشاري الرعاية المركزة بالإسكندرية، وأثناء تسليمها الجائزة علق الدكتور حسين خيري قائلًا: «أنا غيران منك في فعل الخير، وهو في الحقيقة الشئ الوحيد اللي بيصبر غيرتي».

كما كرّم النقيب الدكتورة هبة السويدى بمستشفى الحروق، والمهندس فادي رمزي، أحد مؤسسي مبادرة العيادة، وهي مبادرة تنموية لخدمة المناطق النائية، والدكتور مصطفى محمد رمزي، الذي ساهم في نقل المرضى بمستشفى الحسين أثناء حريق المستشفى، وظهر حاملًا طفل، أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة، والذي يعد نموذجًا لكثير من شباب الأطباء.

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام نقابة الأطباء، إنه «يحتفل العالم كل عام بيوم الطبيب، يختلف معاد ذلك اليوم من بلدة لأخرى وصادف الاحتفال في مصر بمناسبة افتتاح أول مدرسة للطب»، مشيرة إلى أن «لجنة الرواد بالنقابة أضافت بند تكريم الطبيبات الرائدات اللاتي يقمن بأدوارهن في خدمة المرضى والإنسانية وكذلك أمهات ناجحات في بيوتهن».

وكرم مجلس النقابة عددًا من الطيبات المتميزات في المحافظات، كما كرّمت عدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتورة ليلى شلبي، والتي تعد من الكتاب الداعمين لقضايا الطب والأطباء، والدكتور عبدالعظيم درويش، وصفاء نوار، وسحر الجعارة الكاتبة الصحفية بالمصري اليوم، وغادة زين العابدين.