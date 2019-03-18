السيسي يجري حوارًا تفاعليًا مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيله (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، حوارًا تفاعليًا، مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيله رمز السلام والمحبة، حسبما ذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». واستمع الرئيس السيسي إلى الآراء والأفكار المبتكرة بشأن آفاق تعزيز التكامل العربي الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وسبل نقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الأشقاء العرب والأفارقة. السيسي يجري حواراً تفاعلياً مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيله السيسي يجري حواراً تفاعلياً مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيله السيسي يجري حواراً تفاعلياً مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيله

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