شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين بني سويف وجامعة النهضة لتطوير الوحدات الصحية بـ٥ ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة النهضة برتوكول تعاون مع محافظة بني سويف، بحضور المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والمستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، تقوم بناء عليه جامعة النهضة بتجهيز عدد ٦ وحدات صحية بمحافظة بني سويف بتكلفة خمسة ملايين جنيه.

ووقع الاتفاقية المهندس محمد الرشيدى، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، وأثنى المحافظ على الدور الذى تقوم به جامعة النهضة تجاه المحافظة سواء في المنظومة الصحية وغيرها.

وقال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعة تسعى لأن تكون يدا بيد مع المحافظة ليس فقط على مستوى البنيان ولكن على مستوى بناء الإنسان أيضا، حيث تضع الجامعة خطة تستهدف المشاركة فى تنمية المحافظة وتجميل بعض الميادين وتطوير الكورنيش.

Advertisements

كما وجه المهندس محمد الرشيدى الشكر للمحافظ على دعمه للجامعة، مؤكدا أن ما تقوم به الجامعة ماهو إلا دورا أساسيا ينبع من مسؤوليتها المجتمعية، مشيرا إلى زيادة مشاركة الجامعة خلال الفترة المقبلة فى مجال الخدمة المجتمعية وخدمة المحافظة وأهالى بنى سويف.

وتضمن البروتوكول التزام الجامعة بتجهيز عدد ستة وحدات صحية بمحافظة بني سويف بتكلفة خمسة ملايين جنيه وذلك في قرية كوم أبو خلاد مركز ناصر و قرية الوكيل البحرية مركز الواسطى وقرية الجفادون مركز الفشن و قرية السلطاني مركز بيا وقرية ذكي فاضل بمركز اهناسيا ومنطقة ابني بيتك (۱) شرق النيل، وذلك طبقا لنموذج التجهيزات النمطية لوزارة الصحة شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية من معدات وآلات واثاث وتركيبها، على أن يبدأ التنفيذ فور التوقيع على البروتوكول وتنتهي خلال ثلاثة أشهر كحد أقصي.

كما تلتزم مديرية الصحة بالتنسيق والإشراف بخصوص التجهيزات التي ستتم، وتجهيز المبانى، وتوفير القوى البشرية المطلوبة لتشغيل الوحدات، والتصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة الستة وحدات الصحية.

ويعد توقيع البروتوكول تأكيدا على التعاون المثمر والبناء بين جامعة النهضة والمحافظة من أجل المصلحة العامة لتطوير وتنمية مجتمع بني سويف، وتعد هذه المبادرة بداية انطلاق حقيقية لنموذج يهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الدولة.

جاء ذلك في إطار توجه الحكومة وما تعطيه من اهتمام رئيسي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين للوصول لرعاية متكاملة لا تقتصر على العلاج فقط، بل تبدأ بالوقاية وتعزيز الصحة لما لها من مردود إيجابي بالحالة الصحية والوعي الصحي، وانطلاقا من الجهود الحثيثة لمحافظة بني سويف لتحقيق التنمية المستدامة ومن بينها التنمية الصحية والأسرية داخل المحافظة وحرصاً منها على المساهمة في تحقيق هذا الغرض بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.