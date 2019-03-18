شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد المحطة الوسيطة بأسوان بعد رفع التراكمات في ١٥ يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإثنين، المحطة الوسيطة بالمحمودية بأسوان بعد رفع كافة التراكمات، والتي وجهت برفعها منذ ١٥ يوما خلال زيارتها السابقة لأسوان، وذلك بالتعاون مع المحافظة. كما تفقدت أعمال تأهيل المدفن المحكوم.

وأثنت فؤاد، خلال جولتها التي رافقها بها مسؤولي محافظة أسوان وجهاز تنظيم ادارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان، على المجهودات المبذولة لسرعة رفع التراكمات، حيث تم رفع 40 ألف طن من التراكمات خلال 10 أيام، وأصبحت المحطة جاهزة للتشغيل بالطرق البيئية السليمة.

وأكدت الوزيرة ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى ورفع التراكمات أولا بأول، وكذلك الالتزام بالمخطط الذي تم مراجعته واعتماده لإدارة منظومة المخلفات على مستوى المحافظة، مع الاهتمام بالجمع المنزلي لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ في مواجهة مشكلة المخلفات.