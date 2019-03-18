شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يُنهي تكليف مدير الإشغالات بحي بولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الإثنين، قراراً بإنهاء تكليف صابر على أحمد كشك من العمل مديرًا لإدارة الإشغالات بحي بولاق الدكرور وندبه للعمل بحي العجوزة، في إطار سياسة تجديد الدماء للعاملين بإدارات الإشغالات والتنظيم بأحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة لرفع مستوى الأداء.

كما أصدر المحافظ قرارًا بإنهاء ندب خالد جلال يوسف من العمل بحى بولاق الدكرور وعودته لجهة عمله الأصلية بمدينة الجيزة إضافة إلى ندب أحمد كمال الدين من العمل بحي بولاق الدكرور إلى العمل بحي الهرم .