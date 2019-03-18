شكرا لقرائتكم خبر عن في العيد القومي الـ100 للمنيا: المحافظ يكرم سابقيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الإثنين، عدداً من المحافظين السابقين الذين تولوا العمل بالمحافظة، تقديرا لما بذلوه من جهد وتفانيهم في خدمة المحافظة، بمناسبة احتفالات المنيا بعيدها القومي رقم 100.

رحب المحافظ بسابقيه على أرض عروس الصعيد، مؤكداً أن التكريم حق واجب للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وموضحاً أنهم ساهموا في تنمية المحافظة على مدار تاريخها.

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وقال المحافظ إن «التحية واجبة لجميع المحافظين الذين سبقوني، ولجهودهم المخلصة في خدمة الوطن في أوقات صعبة كان الوطن في حاجة ماسة لتلك الجهود، فهم من وضعوا اللبنة الأولى، ونحن نستكمل ما بدأوه، وهذا نهج الدولة المصرية والذي نقتدي فيه بالقيادة السياسية التي تعمل بكل طاقتها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة في مصر».

وأشاد المحافظون السابقون بالجهد الميداني الذي يبذله محافظ المنيا منذ لحظة وصوله لمباشرة مهام منصبه الجديد، معربين عن سعادتهم بـ«اللفتة الكريمة»، التي لمسوها من المحافظ.

وكرّم محافظ المنيا المحافظين السابقين وأهدى درع المحافظة لكل من اللواء حسن حميدة، اللواء فؤاد سعد الدين، اللواء أحمد ضياء الدين، اللواء عصام الدين البديوي.