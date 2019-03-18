شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بالوادي الجديد.. مطلقة منذ 22 سنة وأبناؤها من الأوائل بالثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت أميمه محمد أمام عبدالله، من محافظة الوادي الجديد، بالمركز الـ20 في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

أميمة، مطلقة منذ 22 سنة، تبلغ من العمر 54 سنة، حاصلة على دبلوم معلمين ومعلمات نظام 5 سنوات، تعمل مدرسة.

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تزوجت الأم عام 1986م من زوج غير مقيم بالمحافظة وكان يأتي من حين لآخر وأنجبت منه ثلاثة أبناء ولظروف ما غادر الزوج منذ عام 1993م ولم يعد حتى الآن مما اضطرت الأم إلى الحصول على حكم غيابي بالطلاق.

لم تتقاضى الأم أي نفقة سوى راتبها التي تتقاضاه من عملها بمدرسة التربية الفكرية وكان وقتها لا يكفى إيجار السكن ومصاريف الأبناء المعيشية فعملت عملاً إضافيا بعد عملها حتى الليل.

بالرغم من الصعاب التي واجهت الأم ومعاناتها إلا إنها حرصت على تعليم أبنائها فكانوا دائماً من الأوائل في الثانوية العامة والتحقوا جميعاً بكلية الطب حتى حصلوا على درجة البكالوريوس فعمل الأول طبيباً للأطفال وتزوج والثاني معيداً بالجامعة والابنة الثالثة اختبرت أيضاً للعمل بالجامعة نظراً لتفوقهم. لم تكن تهتم الأم بأبنائها فقط حيث كانت ترعى والديها وتبرهم. وما زالت الأم تستكمل مسيرة كفاحها مع الأبناء وترعاهم.