شكرا لقرائتكم خبر عن قصّة كفاح الأم المثالية بالقاهرة: توفى زوجها «غرقًا» وترك لها 3 أبناء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت السيّدة، نوال جاد حسن عبدالرحيم، 69 سنة، من القاهرة، بالمركز الـ22 في مسابقة «الأمهات المثاليات»، عام 2019، والتي نظمتها وزراة التضامن الاجتماعي.

بجُملة أمراض مزمنة، واجهت السيّدة نوال جاد حسن عبدالرحيم، أرملة منذ 32 عامًا، ظروف الحياة الصعبة، إذ توفى زوجها «غرقًا»، بعد 11 عامًا من الزواج، تاركًا الابنة الأولى 7 سنوات ، والابن الثاني 4 سنوات ، والأم حامل في الابن الثالث.

برغم إصابة الأم بأمراض مزمنة مثل «التينة الحمراء» و«الغدة الدرقية» و«هشاشة العظام»، إلا إنها تقوم برعاية أولادها والسهر على راحتهم.

Advertisements

قبل الزواج، بدأت قصة كفاح «نوال» مبكرًا، إذ كافحت كي تتعلم وتحصل على مؤهلها، بكالوريوس تجارة، رغم ظروف أسرتها الصعبة، ثم عملت مدرسة ثانوي تجارى.

كرست الأم حياتها في رعاية وتربية أبناءها الصغار فكانت لهم الأم والأب معًا، رفضت الزواج مرة أخرى، كانت تعمل ليلاً ونهارًا حتى تستطيع مواجهة احتياجات الأبناء المعيشية.

كما اهتمت الأم بتعليم أبنائها، وحصلوا على مؤهلات عليا فتخرجت الابنة الكبرى، وحصلت على ماجستير العلاج الطبيعي وتزوجت.

تخرج الابن الثاني وحصل على بكالوريوس صيدلة، والابن الثالث تخرج وأصبح مهندسًا تكنولوجيًا.