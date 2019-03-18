شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة العراقية تشيد بمبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي فيروس "سي"للجاليات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت سفارة العراق في القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالتوصيات الصادرة في الحفل الختامي لملتقى الشباب العربي والأفريقي بمحافظة أسوان، وخاصة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس (سي) للجاليات العربية في مصر بشكل عام والجالية العراقية بشكل خاص.

وأكدت السفارة في بيان لها، أن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرضى فيروس سي لمليون أفريقي وإطلاق حملة جديدة للقضاء على فيروس سي للجاليات العربية يُشير الى الدور الكبير الذي تلعبه مصر في رعاية الأشقاء العرب عبر تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم.

واختتمت السفارة بيانها بالإعراب عن شكرها إلي الحكومة ودورها في احتضان الجاليات العربية، فضلاً عن الحفاوة التي يتعامل بها الشعب المصري مع أشقائه العرب وهو يؤكد أن مصر دوماً حاضنة للقضايا العربية.