شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بمطروح: مات زوجها بالسكتة القلبية واشترت ماكينة «خياطة»لزيادة دخلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت حميدة على سيد عبدالقادر، من محافظة مرسى مطروح، بالمركز الـ19 في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

حميدة، أرملة منذ 18 عاما، تبلغ من العمر 65سنة، حاصلى على دبلوم معلمات، ومديرة مدرسة بالمعاش.

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بدأ كفاح الأم عندما توفى زوجها بالسكتة القلبية وهو في شبابه، علماً بأنه كان بصحة جــــــيدة ولا يشتكى مـــــن أي مرض في حياته، تاركا لها أربعة أبناء، الابن الأكبر في الصف الثالث الاعدادى، والابن الثاني في الصف الأول الاعدادى، والابنة الثالثة في الصف الثاني الابتدائي، والابنة الصغرى عمر أربع سنوات.

زادت عليها الأعباء المعيشية فاضطرت الأم لشراء (ماكينة للحياكة) بجانب عملها في المدرسة كي تستطيع سد احتياجات أبنائها. تدرجت في وظيفتها حتى أصبحت مديرة مدرسة ابتدائي، وذلك بفضل تعبها وحرصها على العمل.

تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس رقابة جودة وإنتاج والعديد من الدورات وهو حاليا متزوج والابن الثاني تخرج وحصل على ليسانس آداب قسم المساحة ومتزوج ولديه ابنه. أما الابنة الثالثة تخرجت وحصلت على بكالوريوس تجارة شعبه إدارة إعمال وحصلت على دبلوم المحاسبة، والابنة الصغرى في الفرقة الرابعة بكلية التجارة.