شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 32 الف تقدموا لحج الجمعيات الاهلية لموسم 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ان عدد الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م والذين سجلوا طلباتهم على بوابة الحج الموحدة المصرية قد بلغ 32 الف متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية مشيراً الى ان بعثة حج الجمعيات هذا العام قد خصص لها ما يقرب من 12 الف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الاهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم وأن نهاية مارس الجاري سيشهد اجراء القرعة الالكترونية المركزية على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان .

Advertisements

هذا وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 وحتى 7 مارس وتم مد فترة التقديم حتى الخميس الماضي 14 مارس ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته كما انه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على ان تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ان برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية حيث ان في المستوى الاول تكون الاقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105الف جنيه وتخصص المؤسسة ١٠٪ فقط من التأشيرات لهذا المستوي المتميز والمستوى الثاني تكون الاقامة فيه بفنادق اربعة نجوم وقيمته 90 الف جنية والمستوى الثالث الاقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 الف جنية أما المستوى الرابع فستكون الاقامة بفنادق 3 نجوم ايضا وبقيمة 70 الف جنيه مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شامله قيمه تذكره الطيران ومن المقرر ان يتم استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة .

كما أكد عبد الموجود ان المؤسسة القومية قد نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي تسهيلاً على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكراً للحصول على افضل الاسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة .