شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فاعليات ورشة عمل تحسين التجارة الأفريقي بمشاركة 35 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس أكاديمية النقل البحري،الإثنين، ختام فاعليات ورشة عمل تحسين التجارة الأفريقية، بمقر الاكاديمية، بمشاركة 35 دولة أفريقية.

وقال عبدالغفار: «نسعد دائما بأستضافة اشقائنا الافارقة كما تحرص مصر دائما على دفع عجلة التنمية في القارة الافريقية من منطلق ترسيخ هويتها وانتماءها للقارة السمراء».

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وأضاف ان ورشة العمل منحت المشاركين فرصة للوصول إلى فهم متعمق للدور الهام للمراكز اللوجيستية التي تسهل استيراد وتصدير البضائع بالإضافة إلى ذلك، اتاحت ورشة العمل الفرصة للتحدث عن التحديات والعقبات التي تواجه مراكز علاج التشغيل في إفريقيا علاوة على ذلك، والاهتمام بقضايا الإدارة البيئية في مراكز الخدمات اللوجستية العاملة. وهذا يزيد من الوعي بالحاجة إلى مراكز لوجستية مستدامة ومتطورة فضلا عن استهداف المؤسسات العامة أو الخاصة من قطاعات الموانئ البحرية والموانئ البحرية وخدمات النقل البحري ووكلاء الشحن وكيانات النقل المتعدد الوسائط.

وقال الدكتور سنوسى بلبع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للشئون الافريقية والاسيوية: ان ورشة العمل تمثل الخطوة الخامسة على نفس المسار الذي بدأ مايو 2016، عندما تعاونت الأكاديمية و«الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» للجمع بين ممثلي الإدارة العليا من البلدان الأفريقية في مكان واحد لتبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية الموانئ وأهمية المراكز اللوجستية في تنشيط وزيادة حركة التجارة الدولية بين الدول الإفريقية وتتضمن الورشة عدة محاور على سبيل المثال وليس الحصر:

التكتلات والمراكز اللوجستية في إفريقيا الأنشطة اللوجستية وأهميتها في زيادة حركة التجارة الإفريقية ،إدارة المراكز اللوجستية معايير تنمية مناطق الظهير بالموانئ الافريقية مصادر تمويل المراكز اللوجستية بالدول الافريقية تنمية العنصر البشري لإدارة المراكز اللوجستية بكفاءة، وناقشت ورشة العمل كيف ان تكون المراكز اللوجيسيتية حلاًلتقليل الاثار السلبية لبيئة العمل إلى جان ادارة المراكز اللوجيسيتية الافريقية بطريقة فاعلة وفعالة.