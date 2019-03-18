شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال ضيوف مصر العائدين من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، استعدادات مكثفة، لاستقبال ضيوف مصر العائدين من محافظة أسوان، بعد انتهاء ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، العاملين بالمطار على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات اللازمة، لإنهاء إجراءات سفر ضيوف مصر الذي شاركو بالملتقى.

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كما وجه الوزير بتكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول وسفر الضيوف الأفارقة والعرب القادمين من أسوان والمغادرين إلى بلادهم.