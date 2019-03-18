شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة العراق تثمن مبادرة السيسى الخاصة بعلاج مرضى فيروس سى للجاليات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت سفارة جمهورية العراق في القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالتوصيات الصادرة في الحفل الختامي لملتقى الشباب العربي والأفريقي بمحافظة أسوان، وخاصة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" للجاليات العربية في مصر بشكل عام والجالية العراقية بشكل خاص.

Advertisements

وقالت السفارة العراقية فى بيان صحفى، الاثنين، ان مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرضى فيروس سي لمليون أفريقي، وإطلاق حملة جديدة للقضاء على فيروس سي بالجاليات العربية، يُشير الى الدور الكبير الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في رعاية الأشقاء العرب، عبر تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم.

وتقدمت السفارة العراقية فى القاهرة بالشكر والتقدير الى الحكومة المصرية على دورها في احتضان الجاليات العربية، فضلاً عن الحفاوة التي يتعامل بها الشعب المصري العظيم مع أشقائه العرب، وهو ما يؤكد أن مصر دوماً حاضنة للقضايا العربية.