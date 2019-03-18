شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد العال ومصطفى مدبولى يتفقدان مدينة أسوان الجديدة.. ويضعان حجر أساس محور دراو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الانتهاء من فعاليات مؤتمر الشباب العربي الإفريقي، تفـقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقهما الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة.

وخلال الجولة، تمت الإشادة بأعمال تطوير الشريط النهري السياحي بالمدينة، وذلك أثناء تفقد رئيسيْ مجلس النواب والوزراء، للفيلات التي بدأ تشطيبها بالشريط النهري السياحي، حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالاهتمام بالاستغلال الأمثل لهذه المنطقة المتميزة المطلة على النيل مباشرة، وكذا ما يتم التخطيط له من عددٍ من المشروعات بها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية بالمحافظة، بينما أكد رئيس الوزراء أن العاملين بالمشروعات القومية يُسابقون الزمن للإنجاز.

من جانبه قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز أسوان الجديدة: يتم حالياً تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب، مطلة على النيل، وكذا أعمال الطرق، والمياه، والصرف، بخلاف الخدمات المختلفة.

كما تم تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والتي تم الانتهاء من تشطيب واجهات جديدة بها، وتمت الإشادة بما تنفذه الدولة بهذا المشروع الضخم لشريحة محدودي الدخل.

وقال رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة: جارٍ تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بالحييْن الثاني والثالث، ومنطقة الامتداد، وسبق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين، موضحاً أنه تم إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، باستثمارات 168 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 12/2019.

وأضاف المهندس أحمد رشاد: جارٍ أيضا تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فداناً، لاستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة بلغت منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2018، حوالى 2 مليار جنيه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة: بلغ إجمالي الاستثمارات بمشروعات الخدمات نحو 231 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسيّ، ومدرسة ثانوية بها 19 فصلاً، ومجمع للمعاهد الأزهرية، ومستشفى عام به 158 سريراً، وحضانة أطفال، وملعب خماسيّ، ومركز صحي حضري، ومركز تجاري، ومراكز تجارية مصغرة يضم كل منها (3) محال، ووحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومركز شباب، وحديقة بالحي الأول، كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً خدمياً، وتضم (5 حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسي، وملعبيْ كرة خماسية، ومركز تنمية رياضية، ووحدتين صحيتين، ومبنى إسعاف، و4 أسواق تجارية، ومركز صحي، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرور أسوان، وبوابة للمدينة).

وأشار إلى أنه جارٍ تطوير المدخل الغربي (الطريق الصحراوي - القاهرة /أسوان)، مشيرا إلى أنه تم تشغيل عدد من المشروعات، وتشمل (مبنى رياض الأطفال التابع لمدرسة النيل الدولية للعام الحالي (2018/2019)، ومن المقرر تشغيل مدرسة النيل الدولية في العام (2019/2020) - مبنى قسم الشرطة بالحي الأول - مبنى الإسعاف بالحي الأول - مدرسة اللغات بالحي الأول - كلية الدراسات الإسلامية للبنات التابعة لجامعة الأزهر بالحي الثاني - مدرسة رياض الأطفال بالحي الثالث - 6 كليات بجامعة أسوان فرع مدينة أسوان الجديدة بالحي الثالث)، مضيفاً أنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة (17.12) فدان لإنشاء فرع للجامعة المصرية الكندية بالحي الثالث، وقطعة أرض بمساحة (17.55 فدان) لإنشاء كليات ومدينة جامعية تابعة لجامعة الأزهر الشريف، وقطعتيْ أرض بمركز خدمات الحى الأول لإقامة كنيسة كاثوليكية بمساحة (2246.4)، وكنيسة أرثوذكسية بمساحة (2961)، وتم إجراء قرعة علنية لـ616 قطعة أرض إسكان اجتماعي و146 قطعة أرض إسكان مميز و50 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً، وتم بيع 11 محلاً تجارية بالمزاد العلني، وجارٍ تخصيص 8 قطع لصغار المستثمرين بنشاط سكنى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لفرع البنك الأهلي، وبنك مصر، ومن المقرر تشغيلهما قريباً.

كما تفقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما وزيرة التخطيط، ورئيس الجامعة.

واستمع عبدالعال ومدبولي إلى شرح حول مقر الجامعة الجديد، الذي تم تنفيذه، ويضم 7 كليات حتى الآن، هي كليات: الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، تسع نحو 6 آلاف طالب.

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وتجول رئيسا مجلس النواب والوزراء بعدد من الكليات، وأشاد الدكتور على عبدالعال بانتقال الجامعة إلى المدينة الجديدة، لما ستحدثه من تنمية، مطالباً بانتقال كل كليات الجامعة إلى أسوان الجديدة، مضيفاً: أمنيتى أن تكون هذه الجامعة بوابة لطلبة دول إفريقيا كلها.

وأشاد رئيس مجلس النواب بما يتم فى الجامعة، وبجهود رئيسها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم الدعم الكامل للجامعة، وقد تمت الاستجابة لتوفير مستشفى جامعى لها، حيث تنفذ مدينة أسوان الجديدة مستشفى حالياً بالمدينة بطاقة 158 سريراً، وسيتم الانتهاء منه قريباً، وتسليمه للجامعة لإدارته وتشغيله، كما طلب مدبولى من رئيس جهاز أسوان الجديدة نقل أعمدة الضغط العالى الموجودة فى إحدى قطع الأراضى المجاورة لمبانى الجامعة لإعادة استغلالها واستفادة الجامعة بها.

وطلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتوفير مساكن لهم بالمدينة، فأكد رئيس الوزراء أنه سيتواصل مع وزير الاسكان لبناء وحدات تناسبهم بمشروع "جنة" بالمدينة، مع الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، وبيعها لأعضاء هيئة التدريس.

ووضع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حجر أساس محور دراو على النيل بأسوان وذلك خلال زيارتهم التفقدية لمدينة أسوان الجديدة، ويقع المحور بطول 18 كم وبتكلفة تقديرية مليار و356 مليون جنيه.