- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع شباب عرب وأفارقة بمعبد فيلة فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار صباح اليوم، مع عدد من شباب وفتيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، بمعبد فيلة فى مدينة أسوان.
وطالب الرئيس السيسى، الشباب والفتيات، بطرح كل ما يدور في عقولهم من أسئلة واستفسارات ورسائل، في إطار تمسكه بالتعرف على أفكار وقضايا وأطروحات الشباب من الدول العربية والأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع شباب عرب وأفارقة بمعبد فيلة فى أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.