حوار تفاعلي للرئيس السيسي مع الشباب العربي والأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا تفاعليًا، اليوم الاثنين، مع الشباب العربي والأفريقي من معبد فيلة رمز السلام والمحبة، واستمع إلى الآراء والأفكار المبتكرة بشأن آفاق تعزيز التكامل العربي الأفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وحسب بيان للصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية على "فيسبوك"، ناقش الرئيس، أفكار الشباب وأطروحات نقل التجربة المصرية للدول الأفريقية العربية، مؤكدًا تمكين الشباب وضرورة مشاركتهم المجتمعية بما يخدم مصالح تلك الدول.