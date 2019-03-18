وزير الكهرباء يعقد لقاءً موسعًا مع رئيس وقيادات "مصر العليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة لمقر شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، فى ختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي، بأسوان، وكان في استقباله المهندس سامي أبووردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وحسب بيان، الاثنين، تفقد وزير الكهرباء خلال الزيارة منظومة العدادات مسبقة الدفع، واستمع لشرح وافٍ من المهندسين عن كيفية متابعة المشتركين بقطاعات الشركة المختلفة والعمل على سرعة حل المشكلات التي تواجه المشتركين.

وشاهد شاكر، عرضًا تقديميًا لأوجه النشاط المختلفة بالشركة بحضور قيادات الشركة الفنية والمالية والتجارية والقانونية والإدارية.

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وشدد وزير الكهرباء على أهمية العمل على تجهيز شبكة التوزيع للمرحلة المستقبلية لاستيعاب الشبكات الذكية والتحكم، وكذلك الاهتمام بجودة التغذية الكهربائية لتصب في صالح العميل.

ووجه الوزير، بأن رضا العميل أولى أولويات قطاع الكهرباء والطاقة، منوها لأهمية إعداد صف ثان وتمكين الشباب .

وفى ختام الزيارة وجه وزير الكهرباء الشكر لجميع العاملين على جهودهم المخلصة في تأمين التغذية خلال فترة فعاليات مؤتمر الشباب العربي الأفريقي بأسوان، ووعد بزيارة الشركة في القريب العاجل والاجتماع بالعاملين.