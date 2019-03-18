طوارئ في مطار القاهرة لإنهاء سفر وفود ملتقى الشباب العربي الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، حالة طوارئ داخل صالة السفر والوصول، واستعدادات مكثفة لاستقبال المشاركين في ملتقى الشباب العربي الأفريقي والذي انتهت أعماله أمس الأحد.

ووجه الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، العاملين بالمطار على تقديم كل التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات اللازمة، لإنهاء إجراءات سفر ضيوف مصر الذي شاركو بالملتقى، فور وصولهم من مطار أسوان الدولي في طريق عودتهم إلى بلادهم.

كما وجه الوزير بتكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول وسفر الضيوف الأفارقة والعرب القادمين من أسوان ومغادرون إلى بلادهم، وفرق أخرى داخل استراحات كبار الزوار لاستقبال كبار الشخصيات وإنهاء إجراءات سفرهم.