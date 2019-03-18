حدث في 8 ساعات| السيسي يحيي أهالي أسوان ومصر تودع الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث سياسيًا، واجتماعيًا.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوقف لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان، كما وضع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حجر الأساس لمحور "دراو" على النيل بأسوان،

ومن المقرر أن ينتهي بعد غدٍ الأربعاء فصل الشتاء فلكيًا بمصر والدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بعد 88 يوما، هي عمر الفصل البارد.

بالفيديو.. السيسي يتوقف لتحية أهالي أسوان

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوقف لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة فيديو لتحية الأهالي خلال زيارته لمتحف فيلة.

حبس وغرامة.. ننشر عقوبات "حماية البيانات" بعد موافقة "اتصالات النواب"

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة للبرلمان.

"منين وبكام".. 30 رسالة من السيسي في ملتقى الشباب العربي والإفريقي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل في فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، أمس الأحد، بأسوان.

"عبدالعال" و"مدبولي" يضعان حجر أساس محور "دراو" على النيل بأسوان

وضع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حجر الأساس لمحور "دراو" على النيل بأسوان.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، أن حلم أهالي المنطقة يتحقق بوضع حجر أساس هذا المشروع، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بمحافظات الصعيد، عبر مشروعات قومية كبرى تحقق التنمية.

وزيرة الهجرة: نجحنا في رأب الصدع بين الدولة والمصريين بالخارج (حوار)

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصرين بالخارج، إن كرامة المواطن المصري محفوظة في الخارج مثل الداخل، والسفارات والقنصليات تعمل على تسهيل الإجراءات وسبل الاستقرار اللازمة لهم، غير أن بعض التصرفات الفردية تضع الجميع في مواقف غير جيدة.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال حوارها مع "الخليج 365"، أن الوزارة نجحت في رأب الصدع بين الدولة والمصريين بالخارج.

بقطار الغلابة وعلى الرصيف.. ماذا فعل كامل الوزير في أول أسبوع بـ"النقل"؟

"تحت رجل مصر"، بهذا التعبير، رحب الفريق كامل الوزير بمهمته الجديدة التي كلفه بها الرئيس السيسي وزيرًا للنقل، خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي استقال عقب حادث محطة مصر، واصطدام الجرار بالحائط الخرساني ما أدى إلى حريق هائل.

11 مساء الأربعاء.. الربيع يبدأ فلكيًا وظاهرتان تتكرران مرتين سنويًا

ينتهي بعد غدٍ الأربعاء فصل الشتاء فلكيًا بمصر والدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بعد 88 يوما، هي عمر الفصل البارد.

وتحل لحظة الاعتدال الربيعي في الحادية عشرة مساءً و٥٨ دقيقة، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفق الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، والتي أكدت أن مدة فصل الربيع للعام الحالي 2019 سيكون ٩٢ يومًا، ١٧ ساعة، و٥٦ دقيقة.

"برسم 100 جنيه".. 4 خطوات للتظلم من نتيجة مسابقة التعاقد المؤقت للمعلمين

تفتح وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، باب التقدم بالتظلمات، أمام الرسبين في اختبارات مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين.

وقدم الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نصيحة للراسبين بعدم التظلم، مؤكدًا أن النتيجة صحيحة بنسبة 100%، لأن التصحيح جرى إلكترونيًا.

"اللي يمد إيده هنقطعها".. رسائل كامل الوزير من جولته في الإسكندرية

نظم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، أمس الأحد، إلى محطة السكك الحديدية بالإسكندرية.

بعد بدء التسجيل.. "الإسكان": حجز 1370 شقة بـ"جنة" ويتبقى 814

بدأ تسجيل وحدات المرحلة الثانية من مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، في الساعة العاشرة صباح أمس الأحد.

وقال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه جرى حجز 1370 وحدة حتى الآن في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد من أصل 2184 وحدة جرى طرحها ضمن المرحلة الثانية من مشروع جنة للإسكان الفاخر، ويتبقى 814 وحدة.