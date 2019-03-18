القاهرة 26.. "الأرصاد" تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافىء على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

شبين الكوم 13 25

طنطا 13 25

دمنهور 12 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 09 20

السلوم 10 23

سيوة 07 24

بورسعيد 13 20

دمياط 13 21

الزقازيق 13 26

الاسماعيلية 10 26

السويس 11 26

العريش 09 21

رفح 09 21

رأس سدر 13 26

نخل 05 23

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نويبع 16 28

طابا 11 25

كاترين 06 23

الطور 14 25

شرم الشيخ 17 27

الغردقة 16 28

مرسى علم 15 26

الفيوم 10 27

بنى سويف 10 27

المنيا 09 27

أسيوط 09 27

سوهاج 10 28

قنا 11 29

الأقصر 12 30

أسوان 13 31

أبوسمبل 13 30

الوادى الجديد 11 29

شلاتين 17 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 18 27

حلايب 18 27

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