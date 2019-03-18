"القومي لحقوق الإنسان": مبادرة "100 مليون صحة " تعد تجسيداً لمبدأ الحق في الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة مصر خالية من فيروس "سي" وتعد تجسيداً حقيقيا لأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان في الصحة. وأضاف - خلال استقبال المجلس اليوم الاثنين أعضاء مبادرة "100 مليون صحة" لاجراء التحاليل والفحوصات لكافة الباحثين والعاملين بالمجلس - أن المبادرة تمثل حقا من حقوق الإنسان وهو الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة لكافة المواطنين.​

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