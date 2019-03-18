وزيرة الهجرة: الإفراج عن الـ14 مصريًا المحتجزين في أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاح جهود السفير طارق سلام سفير مصر بأوغندا، في إنهاء موقف المصريين المحتجزين وترحيل 14 مواطنًا إلى القاهرة اليوم، كانوا محتجزين هناك.

وأعربت مكرم، في بيان، اليوم، عن شكرها للسفير طارق سلام، لما فعله من اتصالات ومجهودات مكثفة، أثمرت عن استجابة السلطات الأوغندية؛ ووصول أبنائنا لأرض الوطن، اليوم؛ تقديرا للعلاقات الخاصة بين الدولتين.

تعود تفاصيل القضية إلى القبض على 14 مصريًا؛ لحملهم إقامات مزورة وتورطهم في تجارة بضائع تجارية في الشارع بدون تصريح.

وأكد سلام أنه أوفد خلال فترة الاحتجاز أربع زيارات من القنصلية المصرية؛ للوقوف على سير التحقيقات مع السلطات الأوغندية والاطمئنان على المواطنين.