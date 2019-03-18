محافظ الجيزة: إنهاء تكليف مدير الإشغالات بحي بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا اليوم بإنهاء تكليف صابر علي أحمد كشك من العمل مديرا لإدارة الإشغالات بحي بولاق الدكرور وندبه للعمل بحي العجوزة . كما أصدر المحافظ قرارا بإنهاء ندب خالد جلال يوسف من العمل بحي بولاق الدكرور وعودته لجهة عمله الأصلية بمدينة الجيزة إضافة إلى ندب أحمد كمال الدين من العمل بحي بولاق الدكرور إلى العمل بحى الهرم. يأتى ذلك فى إطار سياسة تجديد الدماء للعاملين بإدارات الإشغالات والتنظيم بأحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة لرفع مستوى الأداء.​

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