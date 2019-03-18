الأزهر ينعى ضحايا السيول والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف ضحايا السيول والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا، شرق إندونيسيا، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وإصابة وتشريد الآلاف.

وتقدم الأزهر الشريف في بيان له الاثنين، بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب العالم مثل هذه الكوارث.