القبض على 37 مشتبهًا به بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نفذت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة دائرة قسم شرطة الطالبية، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 37 مشتبها به، ورفع 112 كرسيا، 13 إعلانا بدون ترخيص، و13 ميزانا، و12 "ترابيزة".

مروريا، تم ضبط 10 حالات سحب تراخيص متنوعة، وتحرير 36 مخالفة نموذج 125 المروري تحت إشراف اللواء علاء متلوي مدير مرور الجيزة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.