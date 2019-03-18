ضبط 13 ألف قطعة أدوات منزلية مغشوشة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبط ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الاثنين، محاولة صاحب شركة استيراد وتصدير لبيع رسالة أدوات منزلية غير مطابقة للمواصفات.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها أن "محمد.م.ب"، المدير المسئول عن شركة للاستيراد والتصدير بالهرم، قام باستيراد رسالة (أدوات منزلية) غير مطابقة للمواصفات القياسية، والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعرض وطرح تلك الكميات وبيعها في الأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية استهدفت الشركة وأسفرت عن ضبط المتحري عنه، وبلغ إجمالي المضبوطات 13 ألفا و550 قطعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام صادق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.