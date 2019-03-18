ضبط 42 متهما بالاتجار في المخدرات و19 قطعة سلاح بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 45 متهمًا بينهم 42 اتجارا في المواد المخدرة و3 حالات تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 7 كيلو جرامات حشيش، 1201 قرص مخدر، 266 جرام هيروين و755 جراما من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 15 متهما، عُثر بحوزتهم على 10 بنادق آلي، و4 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، وبندقيتي خرطوش بامب أكشن و3 طبنجات و19 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.