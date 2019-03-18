مصر | تقرير طبي عن جلطة "البلتاجي" للقاضي: مدرك وواع وحالته الذهنية مستقرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير طبي عن جلطة "البلتاجي" للقاضي: مدرك وواع وحالته الذهنية مستقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت النيابة العامة، في مستهل جلسة اليوم من قضية "التخابر مع حماس"، كتاب الإدارة الطبية بقطاع السجون، مثبت به أنه نفاذًا لقرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عن محمد البلتاجي، فقد تم توقيع الكشف الطبي عليه.

وأظهر التقرير أن الصدر والقلب سليم، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية، وتابع التقرير بأن المذكور واعٍ ومُدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة.

وأشار التقرير بأن المذكور يتم متابعته طبيًا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن، علمًا أن القطاع به مستشفيات مُجهزة لعلاج النزلاء، وصرف الأدوية الازمة لعلاجهم، والحالة العامة مستقرة.

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والكتاب مُذيل بتوقيع اللواء وكيل الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي و التنمية بالتنفيذ العقابي، المُشرف على الخدمات الطبية، وأرفق بمذكرته تقرير طبي بمضمون ما جاء في المذكرة، مُؤرخ 16 مارس 2019.

وتلقت المحكمة ما يفيد إعلان الشاهد المسئول عن متابعة نشاط جماعة الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة خلال 2005 حتى أغسطس 2013، وأفادت بأن المذكور غير متواجد بالبلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.