شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: سيدات الصعيد حصدن المركزين الأول والثانى على مستوى الأمهات المثاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، إن وزارة التضامن الاجتماعى تعظم النساء ودورها، لافتة إلى أن هدف الوزارة توفير الحماية للسيدات وتمكينهم اقتصاديا.

وأكدت نيفين القباج، أن سيدات الصعيد حصدن المركز الأول والثانى على مستوى الأمهات المثاليات، حيث حصدت سعدية ثابت فليته الأولى من محافظة المنيا " الأولى على مستوى الجمهورية" ، بينما حصدت "أمل جرجس مسعد " الثانية على مستوى الجمهورية من محافظة الاقصر ، فيما حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهمورية وفاء سيد أحمد سيد من الدقهلية.

وأضافت القباج أنه على مستوى المحافظات: "حصدت نادية محمد عبد الحليم على المركز الأول لمحافظة الجيزة، وأسيوط آمال يعقوب كامل حنا، الفيوم سامية عبد العظيم أحمد محمد، القليوبية عصمت مهدى محمد خفاجى، الاسماعلية حنان حسن مسلم حسن، بورسعيد سلوى عبد الرحمن، الغربية شادية سالم جادو، كفر الشيخ زوزو بهى الدين رزق دراز، السويس نعيمة محمود على محمد، دمياط سومة ذكى رشوان شريف، بنى سويف هوايدة سيد أحمد محمد.

وفى البحر الأحمر زينب عبد الكريم محمد خليل، وجنوب سيناء نجوى محمد عبد المقصود نجم ، وأسوان فايزة أحمد الضوى ، وسوهاج نجات موسى على أحمد ، و مرسى مطروح حميدة على سعيد عبد القادر ، الوادى الجديد أميمة محمد امام عبد الله، و الاسكندرية حنان عبد السلام محمد مصطفى ، و القاهرة نوال جاد حسن عبد الرحيم ، قنا حسنية على أبو بكر ، و الشرقية سنية درويش مصطفى عمر، المنوفية نادية محمدى سعد أحمد ، و البحيرة نبيلة محمد عبد الصمد بركات ، شمال سيناء اميرة هليل عبد اللطيف سمحان .

وأضافت أن 88 % من الحاصلين على الدعم النقدى من بطاقات الصرف" تكافل وكرامة وضمان اجتماعى" سيدات ، 76% من الذى يحصلون على قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نساء أيضا، 54 % من الذين يحصلون على خدمات الاعاقة نساء ، لافتة إلى أنه تم تقديم الخدمات للنساء لتوفير الحماية الاجتماعية لهن ، والتمكين الاقتصادى لهن ، مؤكدة أن هناك 325 ألف مطلقة يصرفن النفقة من بنك ناصر الاجتماعى ، حفاظا على كرامتهن ، وتيسيرا لهم .

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وأوضحت القباج ، خلال مؤتمر اعلان أسماء الأمهات المثاليات، إنه يتم صرف نفقة المحمول للمطلقات بما يزيد عن 500 مليون سنويا، قائلة:" النساء مدخل الأسرة، ووزارة التضامن الاجتماعى أنشأت 8 مراكز للمرأة المعنفة ، ترعى النساء المهمشات وتمكن النساء اقتصاديا .

من جانبها قالت الدكتورة سمية الألفى، مسئول الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، و رئيس لجنة اختيار الأم المثالية، إنه تم الاعلان عن المسابقة فى شهر ديسمبر الماضى وإغلاق باب التقدم 20 يناير والقصص يتوفر فى الأم المتقدمة، عدة شروط سنها لايقل عن 50 سنة، لديها اهتمام بالقراءة عدد الابناء لايزيد عن 3 ابناء ، وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ، والابناء يكونوا حاصلين على موهل عالى، عوامل مرجحة .

وتابعت : وإذا تساوت الأمهات فى نفس المعايير، وضعنا عوامل ترجيح بتعليم الأبناء وكل ماكان درجة التعليم أعلى كل ماكانت فرصتها أعلى ، وكذلك الأرملة ، أو مطلقة والأم التى كانت أمية ، واستطاعت اكمال تعليمها ، وإذا كان لديها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن الأمهات المثاليات سيتم تكريمهن هذا الشهر من رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الـ 32 أم المعلنين يمثلن 27 محافظة و5 أمهات مقسمين كما يلى: أم بديلة التى ربت ابن ليس ابنها، وأم نفسها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأم شهيد شرطة وأم شهيد قوات مسلحة .