شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..إفطار الرئيس السيسى مع شباب عرب وأفارقة بمعبد فيلة فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار صباح اليوم، مع عدد من شباب وفتيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، بمعبد فيلة فى مدينة أسوان.

وطالب الرئيس السيسى، الشباب والفتيات، بطرح كل ما يدور في عقولهم من أسئلة واستفسارات ورسائل، في إطار تمسكه بالتعرف على أفكار وقضايا وأطروحات الشباب من الدول العربية والأفريقية.