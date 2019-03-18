شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد مطار برنيس والقاعدة الجو - بحرية بالمنطقة العسكرية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مطار برنيس المدنى والقاعدة الجو - بحرية الاستراتيجية بالمنطقة العسكرية الجنوبية. صرح بذلك السفير بسان راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتفقد مطار برنيس والقاعدة الجو - بحرية بالمنطقة العسكرية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.