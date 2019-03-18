شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسي يوقف موكبه لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع أبناء محافظة أسوان، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوقف لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان.



الرئيس السيسى مع أهالى محافظة أسوان

وفيما ظهرت معالم الفرحة على وجه المواطنين خلال لقائهم مع الرئيس السيسى، حيث حرصوا على والدعاء له، وترديد هتاف "تحيا مصر".

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة صباح اليوم، فى معبد فيله بأسوان، بصحبة مجموعة من الشباب العربى والأفريقى، وفيما شهدت محافظة أسوان نجاح ملتقى الشباب العربى الأفريقى، الذى أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخرج بالعديد من التوصيات الهامة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة إلى الشباب قال فيها: "اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم، وأطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى بجانب وإطلاق حملة 100 مليون صحة للمقيمين".