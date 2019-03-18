فيديو.. قوات مكافحة الإرهاب بهولندا تحاصر مبنى يتحصن فيه منفذ حادث إطلاق النار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت "سكاى نيوز" نقلا عن وسائل إعلام، بأن قوات مكافحة الإرهاب الهولندية تحاصر بناية يعتقد أن منفذ إطلاق النار موجود فيها. Advertisements وأعلنت هولندا رفع مستوى التهديد الإرهابى إلى أعلى درجة فى أوتريخت بعد إطلاق النار، الذى أودى بحياة شخص وإصابة 7 آخرون. كانت الشرطة الهولندية، قد قالت إن كثيرين أصيبوا فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين، ونصحت الشرطة الهولندية فى أوتريخت بإغلاق المدارس، ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الأمنى فى أوتريخت إلى أعلى مستوى.

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