أمن الجيزة يضبط 3 متورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الاثنين، القبض على 3 متهمين متورطين في مقتل سيدة وإصابة 3 أشخاص بمركز البدرشين.

تلقى اللواء عماد حمدي مدير قطاع جنوب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسماع إطلاق نار ووجود ضحايا بقرية العزيزية.

انتقلت قوات الشرطة بقيادة العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين إلى محل البلاغ، وتبين وقوع مشادة كلامية بين شابين أحدهما ينتمي لعائلة "أبي تركي" والثاني لـ"أبي عبد الله"، تطورت إلى مشاجرة استعان أحدهما بشقيقه لمناصرته.

تطورت الأمور فتوجه الشاب الذي ينتمي لعائلة "أبي عبد الله" إلى مسكنه، وأحضر بندقية آلية، وعاد للانتقام، وفتح النار على منزل العائلة الثانية "ضرب دفعة كاملة على البيت" -حسب وصف مصدر أمني مطلع على التحقيقات- ما أسفر عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 54 سنة وإصابة 3 أشخاص.

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وتم نقل السيدة إلى مستشفى قصر العيني، واستخراج طلقة من رأس السيدة لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بينما يخضع الثلاثة للعلاج اللازم.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، والمقدم عمرو البطران وكيل الفرقة، توصلت جهوده إلى هوية المتهمين وأماكن اختبائهم.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهمين، وتمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين ومعاونيه من ضبط 3 متهمين والسلاح المستخدم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.