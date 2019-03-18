نقيب الأطباء في يوم الطبيب: نفخر بأن رسالتنا خدمة المريض المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن حفل يوم الطبيب يعتبر متنفسا لجميع الأطباء للتعبير عن الشكر والامتنان لكل طبيب مصري أدى دوره لخدمة المريض المصري.

وأضاف خيري خلال كلمته في حفل يوم الطبيب المصري الواحد والأربعين، اليوم الاثنين: "برغم كل المشاكل اللي احنا فيها الا ان كلية الطب مازالت حلما كل طلاب الثانوية".

وتابع: "رغم مشاكل المهنة التي نحاول نحلها إلا أننا كلنا نتشرف بانتمائنا لها".

ووجه خيري رسالة للمكرمين قائلا: صعب اختصار أيام التعب وسنين في شهادة تكريم للأطباء يحصل عليها في ساعة واحدة، الا أن أسمى رسالة هي أن مهنة الطب موجودة د لخدمة المريض فنحن نفخر اننا كلنا موجودين من اجل المريض المصري بشكركم على مجهوداتكم المستمرة.. دمتم في تميز"