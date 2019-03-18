الصحة: فحص 5 ملايين تلميذ بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص ٥ ملايين طالب وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة يوم 16 فبراير 2019 والمرحلة الثانية في السادس من الشهر الجاري.

وكشفت وزيرة الصحة - في بيان اليوم- عن فحص حوالي ٨٨٥ ألفًا و١٥٤ طالبا منذ إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في ١١ محافظة هي: القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، وشمال سيناء، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص ٤ ملايين و١٢٢ ألفًا و٤٢٨ طالبًا في ١١ محافظة وهي: "الجيزة، الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، قنا، أسيوط، القليوبية، دمياط، بورسعيد، مطروح وجنوب سيناء".

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على ٣ مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، مضيفًا أن كل الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ"عيادات التأمين الصحي" بالمجان.

يذكر أن المبادرة تستهدف فحص قرابة ١١.٥ مليون طالب في أكثر من ٢٢ ألف مدرسة تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في ٢٢٥ عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، ويشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.​