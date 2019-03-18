بالفيديو.. السيسي يتوقف لتحية أهالي أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوقف لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان. ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة فيديو لتحية الأهالي خلال زيارته لمتحف فيلة. يذكر أن الرئيس السيسي، شهد أمس فعاليات الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الأفريقي.

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